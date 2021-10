7D: Marcelino anunció que Guaymallén no elegirá reina pero sí representantes vendimiales

Sin dudarlo el intendente reiteró su oposición a la elección de una reina y respecto del movimiento de vecinos que están organizado una Vendimia paralela y que pretenden elegir una soberana que participe de la elección de la Reina Nacional de la Vendimia descartó que se haya generado un vendaval: “Fue una brisita que movió la cortina. No estoy arrepentido de que Guaymallén haya decidido no elegir más la Reina de la Vendimia. Hay sectores kirchneristas que se montaron a la idea de un grupo de chicas que fueron reinas y creen que se debe seguir eligiendo. No vamos a dar marcha atrás y vamos a elegir representantes. La Vendimia es época de balance del trabajo. No puede terminar en una elección monárquica que cosifica a la mujer. Los representantes que elijamos no van a competir en la Fiesta de la Vendimia. No es un concurso de belleza”.

Hay intendentes que por lo bajo me dicen ‘hiciste bien’. Y yo les pregunto por qué no hacen lo mismo y me responden que no se animan

“La Vendimia se va a hacer -insistió- y si los que hacen la Vendimia paralela aspiran a que la reina que elijan participe de la elección de la Reina Nacional, allá ellos. Será problema del Gobierno provincial aceptar o no. Acá lo importante es terminar las obras, no elegir una reina”.

Marcelino fue más allá en la polémica al decir que “a mí las fiestas vendimiales me gustan mucho. Es más: son cada vez mejores, algunas espectaculares. Pero la elección de las reinas es aburridísima. No es el rol de la mujer ser reina de la Vendimia”.

Relacionado con el tema, el jefe comunal guaymallino se refirió a la contratación de artistas: “Yo no traigo aristas foráneos. Jamás contrataría a L-Gante. Tenemos mucho talento local y hay que reconocerlo. Hay unos artistas plásticos maravillosos que hacen hermosas obras para entregar premios. El Estado está para promover a sus artistas, que tienen un talento maravilloso, pero desconocido”.

Por último preguntado por cómo ve el futuro de la elección de la Reina Nacional de la Vendimia, opinó: “Le queda poco. Ya hay muchas ciudades y provincias que eliminaron la elección de reinas y acá vamos camino a eso. Es una figura anacrónica”.

Marcelino recargado

Pablo Gerardi, Rosana Villegas, Marcelino Iglesias, Agustina Fiadino y Julián Imazio.

Filoso y polémico como siempre, Marcelino Iglesias habló de otros temas relacionados con la política y la actualidad local y nacional. Algunas de las frases más picantes que dejó son las que siguen:

“Soy el funcionario que menos usa Twitter. Para hablar pavadas, mejor no. Lo uso cuando tengo algo que decir”.

“Prefiero ya no hablar del pasado. Todos saben cómo recibí Guaymallén. Ahora la que habla es la Justicia que ya determinó una condena sobre Luis Lobos (el anterior intendente). Prefiero hablar y mirar el futuro”.

“Soy intendente de Guaymallén. No sé qué voy a hacer en 2023 cuando termine el mandato y si lo supiera no lo diría. Si Alfredo (Cornejo) dio mi nombre para gobernador es porque largó lo primero que se le vino a la cabeza. Repito: soy intendente. No me gustan los políticos que se postulan”.

“No me interesa que la gente me quiera. Me interesa que me respete”.

“Guaymallén va a seguir en buenas manos. Me he dedicado a hacer docencia y seguramente quien me suceda va a ser mejor que yo, más joven y con mejores ideas”.

“Si los salarios de los concejales son altos, ellos son los que pueden modificar esa situación”.

“Tenemos 824 empleados menos que cuando asumimos. Aclaro que no todos eran ñoquis porque algunos se jubilaron y otros fallecieron. A los concejales les sacamos todos los adscriptos”.

“Eduardo Sosa, de Oikos, es un oportunista, de una organización no ambientalista sino ambientaloide. Tiene razón parcial sobre la fábrica de jabón de Bermejo que genera malos olores y otros problemas. Pero no se la puede cerrar porque es una fuente de trabajo. Estamos haciendo todo para mitigar los efectos que produce y para el traslado. Pero no se hace de un día para el otro”.

“No me consta lo que dice el legislador Rafael Moyano (Frente de Todos) sobre que se destinan más policías a Godoy Cruz y a Ciudad que Guaymallén. Moyano es un ex concejal que cada vez que puede hace bulla en contra nuestra”.

“Hay una verdad demostrada: los kirchneristas volvieron para ser peores. Lo evidencian las anibaladas de Aníbal Fernández”.

Qué hubiera hecho Marcelino…

Vacunatorio VIP: “Yo fui el primero en criticar al ministro Ginés González García. Si yo era el Presidente los echaba a todos si es que de verdad el Presidente no lo sabía. Porque todos conocían del tema, incluida la actual ministra Carla Vizzotti”.

La candidatura de Suarez: “Primero pensé que fue un error, pero el fallo de la Corte Suprema me hizo ver que era legal. Me parecía un error táctico aunque entiendo que estuvo bien llevar de cabeza de listas a tres gobernadores prestigiosos (Rodolfo Suarez, Alfredo Cornejo y Julio Cobos)”.

Ley 7722: “Es una ley muy mala. Nunca debería haber existido, le hace daño a Mendoza. Pero Rodolfo (Suarez) escuchó el reclamo de mucha gente… Yo hubiera seguido adelante”.

El faltazo en Diputado: “Yo hubiese hecho lo mismo que Claudia Najul y Federico Zamarbide: asistir a la sesión. Entiendo que muchos no pudieron llegar pero yo hubiese hecho lo mismo que ellos y si hubiera sido presidente de bloque habría promovido dar quórum y debatir”.

Tadeo, Juri u Orozco

En el final del programa, Iglesias fue consultado acerca de a quién le gustaría tener de vicegobernador en el hipotético caso de que él fuera gobernador. Eligió a Tadeo García Zalazar (intendente de Godoy Cruz), por sobre Mariana Juri (ministra de Turismo y Cultura que pronto dejará su cargo para ser senadora nacional) y Daniel Orozco (intendente de Las Heras). Igual elogió a ambos y dejó picando otra definición: “Vicegobernador no voy a ser”.